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Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Kasım ayında aylık %0,5 arttı

Çarşamba, 13 Ocak 2021 13:57:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye’nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi Ekim ayına göre %1,5 artarken, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de yıllık %11,6 artış gösterdi.

Kasım ayında, Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Ekim ayına kıyasla %0,5 ve 2019 yılının aynı ayına göre %10,6 arttı.         

Söz konusu ayda, Türkiye’nin makine ve teçhizat hariç metal eşya üretimi endeksi ise aylık bazda %0,2 düşüş ve yıllık bazda %15,7 artış kaydetti.


Etiketler: imalat  Avrupa  üretim  Türkiye  |  benzer haberler »


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