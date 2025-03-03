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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Şubat’ta aylık %1,03 arttı

Pazartesi, 03 Mart 2025 11:05:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %2,12, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %25,21 ve 12 aylık ortalamaya kıyasla %37,55 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %1,03 ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %9,29 yükseliş kaydetti. Bununla birlikte geçtiğimiz 12 aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %27,55 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %2,22 ve yıllık %21,26 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son 12 aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %35,50 arttı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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