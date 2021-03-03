Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Şubat’ta aylık %0,46 düştü

Çarşamba, 03 Mart 2021 13:56:02 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yıl Şubat ayında genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) Ocak ayına göre %1,22, önceki yılın aynı ayına göre %27,09 ve on iki aylık ortalamaya göre %15,14 oranında artış gösterdi.

Şubat ayında Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya göre %0,46 düşüş ve önceki yılın Şubat ayına göre %52,62 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %25,57 olduğu açıklandı.

Öte yandan söz konusu ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %0,34 düşüş ve yıllık %31,60 artış gösterdi. Bu arada, söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi yaklaşık %19,28 arttı.