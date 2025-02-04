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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Ocak’ta aylık %0,42 düştü

Salı, 04 Şubat 2025 11:19:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %3,06, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %27,20 ve 12 aylık ortalamaya kıyasla %39,50 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %0,42 düşüş ve 2024 yılının Ocak ayına kıyasla %13,57 artış kaydetti. Bununla birlikte geçtiğimiz 12 aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %31,02 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %3,08 ve yıllık %22,03 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son 12 aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %38,69 arttı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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