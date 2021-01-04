Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Aralık’ta aylık %6,48 arttı

Pazartesi, 04 Ocak 2021 11:28:17 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayında genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) Kasım ayına göre %2,36, önceki yılın aynı ayına göre %25,15 ve on iki aylık ortalamaya göre %12,18 oranında artış gösterdi.

Aralık ayında Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya göre %6,48 ve önceki yılın Aralık ayına göre %56,29 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %17,13 olduğu açıklandı.

Öte yandan söz konusu ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %3,73 ve yıllık %34,13 artış gösterdi. Bu arada, söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi yaklaşık %15,05 arttı.