Türkiye'de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları 2026'nın Eylül ayında %2,42 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %2,07, 2025 yılının aynı ayına kıyasla %27,38 ve 12 aylık ortalamaya kıyasla %27,81 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %2,42 ve 2025 yılının Eylül ayına kıyasla %29,93 artış kaydetti. Bununla birlikte geçtiğimiz 12 aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %24,73 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %1,96 ve yıllık %23,99 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son 12 aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %24,44 arttı.