Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları 2025’in Ekim ayında %2,62 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %1,63, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %27 ve 12 aylık ortalamaya kıyasla %25,49 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %2,62 ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %17,54 artış kaydetti. Bununla birlikte geçtiğimiz 12 aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %14,99 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %1,45 ve yıllık %24,32 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son 12 aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %23,12 arttı.