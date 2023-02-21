Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Ocak ayında aylık %3,25 yükseldi

Salı, 21 Şubat 2023 10:49:59 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %4 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %50,98 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %91,79 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %3,25 ve yıllık %39,84 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %103,81 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %7,64 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %67,60 yükseldi. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %102,09 olarak kaydedildi.

* Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.