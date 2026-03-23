Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları 2026’nın Şubat ayında %2,91 yükseldi

Pazartesi, 23 Mart 2026 12:18:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* 2026’nın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %2,38, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %35,55 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %28,90 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %2,91 ve yıllık %29,65 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %21,22 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %1,56 yükselirken, 2025’in Şubat ayına kıyasla %31,92 artış kaydetti. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %28,19 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Benzer Haber ve Analizler

Murat Eryılmaz: Türk çelik sektörü zayıf talep ve yüksek maliyetlerle karşı karşıya

24 Mar | Çelik Haberler

Ege Bölgesi’nde filmaşin fiyatları ithal hurda fiyatlarına yönelik olumlu beklentiler sayesinde yükselişini sürdürdü

24 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Hakan Aran: Türkiye, küresel çelik denkleminde kazanan ülkeler arasında yer alabilir

24 Mar | Çelik Haberler

Kalaylı Demir Çelik: 2026’da fiyatlardan ziyade verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik odaklı firmalar öne çıkacak

23 Mar | Röportaj

Türkiye’de spot ve üretici inşaat demiri fiyatları bayram tatili sonrası sertçe yükseldi

23 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de sıcak rulo sac fiyatları sınırlı ticarete rağmen güçlü seyrini koruyor

23 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

İçdaş 23 Mart’ta uzun mamul fiyatlarını yukarı yönlü revize etti

23 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

İDÇ’nin net zararı 2025 yılında azalırken, satış geliri yükseldi

23 Mar | Çelik Haberler

Ramazan Bayram’ı öncesi Türkiye hurda piyasası sessizliğe gömüldü

19 Mar | Hurda ve Hammadde

Borusan Boru Bursa’daki üretim hattını yenileyecek, yüzey temizleme hattı kuracak

19 Mar | Çelik Haberler





