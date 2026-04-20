Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları 2026’nın Mart ayında %0,58 artış kaydetti

Pazartesi, 20 Nisan 2026 14:17:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* 2026’nın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %3,94, 2025 yılının aynı ayına kıyasla %35,4 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %30,23 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %0,58 ve yıllık %25,87 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %22,05 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %0,36 yükselirken, 2025’in Mart ayına kıyasla %27,13 artış kaydetti. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %28,8 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


