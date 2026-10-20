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Türkiye'de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları 2026'nın Eylül ayında %1,80 yükseldi

Salı, 20 Ekim 2026 11:42:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre genel yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE)* 2026'nın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %2,82 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %33,64 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %32,82 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %1,80 ve yıllık %34,81 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyat endeksi ortalama %28,33 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve ekipmanlar hariç olmak üzere fabrikasyon metal ürünleri sektörü için yurt dışı üretici fiyat endeksi bir önceki aya kıyasla %2,11 yükselirken, 2025'in Eylül ayına kıyasla %23,33 artış kaydetti. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %26,81 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.

Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
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Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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