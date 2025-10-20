 |  Giriş 
Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları 2025’in Eylül ayında %1,68 yükseldi

Pazartesi, 20 Ekim 2025 13:42:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %2,01, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %27,71 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %25,19 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %1,68 ve yıllık %18,95 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %20,01 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %1,95 yükselirken, 2024’ün Eylül ayına kıyasla %27,46 artış kaydetti. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %25,43 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


