Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları 2025’in Ekim ayında %1,61 yükseldi

Perşembe, 20 Kasım 2025 14:37:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %0,90, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %28,75 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %25,13 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %1,61 ve yıllık %19,64 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %19,43 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %0,59 yükselirken, 2024’ün Ekim ayına kıyasla %28,12 artış kaydetti. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %25,16 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


