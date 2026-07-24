Türkiye tüketici güven endeksi 2026'nın Temmuz ayında %2,2 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre bu yılın Haziran ayında 87,9 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Temmuz ayında aylık %2,2 artarak 89,8 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Haziran ayında %0,3 yükselmişti.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye'de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %2,4 artarak 61,9 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %5,2 artışla 88,3 puan seviyesine çıktı.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %4,9 yükselişle 61,6 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi Haziran ayına kıyasla %0,8 düşüşle 105,1 puan seviyesinde kaydedildi.

Temmuz ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %0,6 düşerek 26,7 puan seviyesine gerilerken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %4,4 azalarak 15,3 puan seviyesinde yer aldı.

*Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.