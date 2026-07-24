 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye...

Türkiye tüketici güven endeksi 2026'nın Temmuz ayında %2,2 yükseldi

Cuma, 24 Temmuz 2026 13:50:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre bu yılın Haziran ayında 87,9 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Temmuz ayında aylık %2,2 artarak 89,8 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Haziran ayında %0,3 yükselmişti.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye'de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %2,4 artarak 61,9 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %5,2 artışla 88,3 puan seviyesine çıktı.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %4,9 yükselişle 61,6 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi Haziran ayına kıyasla %0,8 düşüşle 105,1 puan seviyesinde kaydedildi.

Temmuz ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %0,6 düşerek 26,7 puan seviyesine gerilerken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %4,4 azalarak 15,3 puan seviyesinde yer aldı.

*Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Türkiye Avrupa 

Benzer Haber ve Analizler

Kocaer Çelik ABD'de kuracağı yeni üretim şirketiyle rekabet gücünü artıracak

24 Tem | Çelik Haberler

Türkiye'de spot inşaat demiri fiyatları ithal hurda segmentindeki artış nedeniyle yukarı yönlü

23 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Cansız talep ve süregelen indirim baskısı Türkiye spot yassı mamul piyasasını olumsuz etkilemeye devam ediyor

23 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

ÇEBİD: İkinci yarıda iç piyasa talep daralması devam edecek

23 Tem | Röportaj

Türkiye'nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2026'nın Temmuz ayında düştü

23 Tem | Çelik Haberler

Türkiye iç piyasasında uzun mamul fiyatları yükselirken, ihracat fiyatlarının da yakında artması bekleniyor

22 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Bayık Grup: Ürün kalitesi ve sürdürülebilirlik rekabette belirleyici olacak

22 Tem | Röportaj

Üreticilerin alımlara tekrar başlamasıyla Türkiye ithal hurda piyasası toparlandı

22 Tem | Hurda ve Hammadde

Tüketim zayıf kalsa da Türkiye'de kütük talebi inşaat demiri için hedeflenen artışlardan destek bulabilir

22 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir 22 Temmuz'da inşaat demiri satışlarını açıp kısa sürede kapattı

22 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis