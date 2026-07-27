Türkiye inşaat sektörü güven endeksi 2026'nın Temmuz ayında %0,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi* bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %0,6 artışla 83,5 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi söz konusu ayda aylık %1,4 azalışla 88,2 puan seviyesine geriledi

Aynı ayda inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi aylık %3,9 yükselişle 82,1 puan seviyesinde yer alırken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi aylık %2,3 azalarak 84,9 puan seviyesinde kaydedildi.

Temmuz ayında inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %0,9 düşerek 107,3 puan seviyesine indi.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.