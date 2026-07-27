Kardemir Cezayir Demir Yolları'nın teker tedarik ihalesini kazandı

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), Cezayir merkezli ulusal demir yolu taşımacılığı şirketi Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) tarafından açılan demir yolu tekeri tedarikine yönelik uluslararası ihaleyi kazandığını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre taraflar arasında yaklaşık 27 milyon $ tutarındaki demir yolu tekeri tedarik programının ilk sipariş sözleşmesi imzalandı. Kardemir, söz konusu anlaşmanın son beş yılda imzaladığı en yüksek tutarlı ihracat sözleşmesi olduğunu bildirdi.

Beş yıllık tedarik programı

Sözleşme kapsamında Kardemir, SNTF'nin beş yıl boyunca ihtiyaç duyacağı demir yolu tekerlerini, parti bazında verilecek siparişler doğrultusunda üreterek teslim edecek.

Şirket, ulusal bir demir yolu işletmesinin uzun vadeli tedarik programında yer almasının, ürünlerinin uluslararası pazarda gördüğü kabulün ve şirkete duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Ayrıca Kardemir, uzun vadeli ihracat anlaşmalarının uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirirken gelirlerde öngörülebilirlik ve sürdürülebilir değer yaratılmasına katkı sağladığını ifade etti. Şirket, ihracat faaliyetleriyle Türkiye demir çelik sanayisinin üretim gücünü yeni pazarlara taşımaya devam edeceğini vurguladı.