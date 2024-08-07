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Türkiye dört ülkeden ithal sıcak rulo saca yönelik damping marjlarını açıkladı

Çarşamba, 07 Ağustos 2024 21:51:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin geçtiğimiz yılın Ekim ayında Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya’dan ithal sıcak rulo saca yönelik başlattığı antidamping soruşturması için nihai bildirim raporunu yayımladı. Söz konusu dört ülkeden yapılan sıcak rulo sac ithalatının dampingli olduğu tespit edildi ve damping marjları belirlendi.

Rapora göre levha haddehanesinde haddelenmiş levha saclar soruşturma kapsamında olmadığı halde 7208.51.98.10.00, 7208.51.98.90.00, 7208.52.99.10.00, 7208.52.99.90.00, 7208.90.80.10.11, 7208.90.80.10.12, 7208.90.80.20.11, 7208.90.80.20.12, 7225.40.40.00.00, 7225.40.60.00.00, 7225.40.90.00.00 kodu altında söz konusu ürünlerin de ithal edilebildiği tespit edildi. Söz konusu kodlardan yapılacak ithalatta levha haddehanesinde haddelenmiş levha formundaki sacların soruşturma kapsamına girmemesine karar verildi. Buna ek olarak yerel üretim ve yatırımlar devam ettiğinden indüksiyon fırını üretimli çeliklerin soruşturma kapsamına dahil edilmesi gerektiği değerlendirildi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin Çolakoğlu Metalurji AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ ve Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi AŞ adına yaptığı başvuru üzerine başlatılan soruşturma, 1 Ocak 2020-6 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.

Rapor ilgili tarafların görüşüne sunuldu. Görüşlerin alınmasının ardından yapılacak nihai tespit ve değerlendirmelerin yer alacağı soruşturma raporu kesin karar alınması için İthalatta Haksız Rekabet Değerlendirme Kurulu’na sunulacak.

Söz konusu dört ülkeden ithal sıcak rulo saca yönelik damping marjları aşağıdaki tabloda görülebilir.

ÜLKE

FİRMA

DAMPİNG MARJI (%)

Çin

Han Steel Group Hanbao Iron and Steel Co., Ltd.

48,49

 

Qian’an Iron&Steel Company of Beijing Shougang Co., Ltd.

30,15

 

Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd.

37,22

 

Shanghai Meishan Iron and Steel Co., Ltd.

20,56

 

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

22,66

 

Shougang Jingtang United Iron&Steel Co., Ltd.

32,76

 

Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.

35,18

 

Diğerleri

57,75

Hindistan

Tata Steel Limited

11,26

 

Diğerleri

18,26

Japonya

Tüm firmalar

39,12

Rusya

Magnitogorsk Iron and Steel Work

16,44

 

Novolipetsk Steel

16,11

 

Diğerleri

23,58

Etiketler: Levha Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Kota ve Vergiler 

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