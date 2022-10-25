Salı, 25 Ekim 2022 11:38:43 (GMT+3) | İstanbul

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, Türkiye Çin’den ithal kalın levhaya uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattı.

İnceleme, yerel üretici Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldı.

Çin’den ithal söz konusu ürünlere yönelik nihai antidamping önlemleri 2017 yılında CIF bedelin %16,89’u ve %22,55’i oranında getirilmişti.

Soruşturmaya tabi söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.51.20.10.11, 7208.51.20.10.19, 7208.51.20.90.11, 7208.51.20.90.19, 7208.90.80.10.11, 7208.90.80.10.12, 7208.90.80.20.11, 7208.90.80.20.12, 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7225.40.40.00.00, 7225.99.00.00.10 ve 7225.99.00.00.90 kodları altında yer alıyor.