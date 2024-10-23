Türk çelik ihracatçıları 2025 yılında Afrika ve Güney Amerika’daki konumlarını güçlendirmeyi planlıyor

Yerel basında çıkan haberlere göre Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmini artırma hedefiyle Bakü’ye yaptığı ziyarette Türkiye’nin ihracatta Afrika ve Güney Amerika’ya da odaklandığını belirtti.

Aslan, Türk çelik sektörünün 2025 yılında ihracat hacmini 22,5 milyar $ seviyesine çıkarmayı hedeflediğini ve bu kapsamda özellikle Afrika ile Güney Amerika’nın odak noktası olduğunu ifade etti. Bununla birlikte önümüzdeki yıl düzenlenecek heyetlerle çelik ihracatçılarının söz konusu bölgelerdeki konumunu güçlendireceğini düşündüğünü aktardı.

Öte yandan ÇİB başkanı, Afrika’da bankacılık sisteminin yeteri kadar gelişmemiş olmasından ötürü Türk şirketlerin Çin’e karşı avantajlı olduğuna dikkat çekti. Aslan sözlerine, “Çinli tüccarlar, açık hesapları varsa Afrika’ya satış yapabiliyor. Türk tüccarlar ise üreticilere ödeme yaparak veya akreditif açarak malı alıyor ve sonrasında bölgeye sevk ediyor. Bölgede şirketleri, çalışanları ve depoları var. 30, 60, 90 gün bekleyerek veya risk alarak satış yapıyorlar. Çin’in bölgeye direkt olarak satış yapması mümkün değil,” şeklinde devam etti.