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Tsingshan, POSCO'nun Çin'deki iki iştirakini satın alıyor

Cuma, 04 Temmuz 2025 14:03:25 (GMT+3)   |   Şanghay

Zhejiang eyaletinde faaliyet gösteren Çinli paslanmaz çelik üreticisi Tsingshan Holding Group, 3 Temmuz tarihinde ve Güney Kore’nin başkenti Seul’de POSCO ile bir satın alma anlaşması imzaladı. Yerel medyada yer alan haberlere göre bu kapsamda Tsingshan Group, POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd. ve POSCO (Qingdao) Stainless Steel Co., Ltd. şirketlerini devralacak.

İlk etapta, Tsingshan Group yönetiminden bir ekip 9 Temmuz itibarıyla POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel’de göreve başlayacak.

POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel, Şubat 1997’de Güney Koreli POSCO Group ve Çin’in Jiangsu eyaletinde yerleşik büyük üreticilerden Shagang Group ortaklığıyla kuruldu. Şirkette POSCO’nun %82,5 oranında hissesi bulunuyor.

POSCO (Qingdao) Stainless Steel ise 2002 yılında kuruldu. POSCO’nun %80, POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel’in ise %20 oranında hisse sahibi olduğu bu şirketin faaliyet alanı soğuk paslanmaz çelik üretimi ve satışı olarak öne çıkıyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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