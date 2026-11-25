İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Çinli çelik üreticisi Hebei Jinxi Iron and Steel Group'un Hebei eyaletinin Tangshan kenti yakınlarında bulunan tesisinde iki sürekli slab döküm makinesinden ilkini devreye aldığını ve 13 aylık proje sürecinin ardından planlanandan iki ay önce ilk dökümün gerçekleştirildiğini açıkladı.

Toplam yıllık döküm kapasitesi 5 milyon mt'a ulaşacak

Her biri yıllık 2,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanan döküm makinelerinden ikincisinin 2027 yılının ilkbaharında devreye alınması planlanıyor.

2025 yılında siparişi verilen döküm makineleriyle Jinxi Steel'in başta yeni enerjili araçlarda kullanılan taneleri yönlendirilmemiş silisli sac olmak üzere yüksek kaliteli silisli sac üretim kapasitesinin artırılması ve silisyumlu, peritektik ve API standardına uygun vasıflı çeliklerin üretilmesi hedefleniyor.

Gelişmiş otomasyon sistemleri üretim verimliliğini artıracak

Her iki döküm makinesi de ürün kalitesini ve operasyonel güvenliği artırmanın yanı sıra üretim kesintilerini azaltmayı amaçlayan Seviye 1 ve Seviye 2 otomasyon sistemleri, gelişmiş kalıp seviye kontrolü ve sıvı çelik sızıntısını önleme teknolojileriyle donatıldı.