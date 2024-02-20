Tsing Tuo Group orta kalınlıkta paslanmaz levha projesinin inşaatına başladı

Salı, 20 Şubat 2024 11:20:20 (GMT+3) | Şanghay

Fujian eyaleti merkezli Çinli paslanmaz çelik üreticisi Tsing Tuo Group, 18 Şubat tarihinde yeni orta kalınlıkta paslanmaz levha projesine başladığını duyurdu.

Proje kapsamında 3.500 mm uzunluğunda geniş, orta kalınlıkta paslanmaz levha üretim hattı kurulacak. 2025’in Şubat ayında faaliyete geçmesi beklenen üretim hattında yıllık 15 milyar RMB (2,1 milyar $) değerinde üretim yapılması bekleniyor.

Korozyona ve aşınmaya dayanıklı ve yüksek çekme dayancına sahip orta kalınlıkta paslanmaz levha inşaat, makine, kimya ve havacılık gibi sektörlerde kullanılıyor.