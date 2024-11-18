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ABD’nin rulo levha ihracatı Eylül’de aylık %16,7 geriledi

Pazartesi, 18 Kasım 2024 09:34:45 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %16,7 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %7,1 artışla 36.820 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 46,9 milyon $’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 35,7 milyon $’a kıyasla 40,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Ağustos ayında kaydedilen 33.890 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 22.691 mt’a kıyasla 25.943 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 10.213 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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