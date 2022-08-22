Tosyalı’nın Karadağ’daki çelik tesisinin satışı için görüşmeler sürüyor

Pazartesi, 22 Ağustos 2022 16:18:12 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre, Karadağ hükümeti, devlete ait elektrik enerjisi dağıtım şirketi Elektroprivreda Crne Gore’a Türk çelik üreticisi Tosyalı Holding’in bağlı kuruluşu Toscelik Special Steel’in Zeljezara Niksic çelik tesisinin alımına yönelik görüşmelere başlaması için izin verdi.

Tesis pandeminin sonucunda piyasada görülen durgunluk nedeniyle geçtiğimiz yılın Mart ayında bazı birimlerde üretimi durdurdu veya azalttı, daha sonra da tesisin satış süreci başladı.

Bu yılın başında Karadağ merkezli Neksan tesis için Tosçelik’e 15,1 milyon € teklif etti, ancak Tosçelik satış için 20 milyon € talep ettiğinden bu teklif kabul edilmedi.

2012 yılında Tosyalı Holding tesisi 15 milyon € karşılığında satın almış, üç yıl içinde 35 milyon € yatırım yapmayı ve 550 kişiye istihdam sağlamayı taahhüt etmişti. Ancak şirket bu taahhütlerini yerine getirmek konusunda başarılı olamadı.