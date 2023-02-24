Karadağ merkezli Zeljezara Niksic çelik tesisi faaliyetlerine yeniden başladı

Cuma, 24 Şubat 2023 13:43:06 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre, Karadağ merkezli devlete ait elektrik enerjisi dağıtım şirketi Elektroprivreda Crne Gore Zeljezara Niksic çelik tesisindeki faaliyetleri yeniden başlattı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere tesis pandeminin sonucunda piyasada görülen durgunluk nedeniyle geçtiğimiz yılın Mart ayında bazı birimlerde üretimi durdurmuş veya azaltmıştı.

EPCG söz konusu tesisi Tosyalı Holding’in Karadağ merkezli bağlı kuruluşu Toscelik Special Steel’den 20 milyon € karşılığında satın aldı ve şu anda tesis EPCG Zeljezara Niksic adı altında faaliyet gösteriyor.