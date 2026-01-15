 |  Giriş 
Tosyali Algerie 2026’nın ilk çelik ihracatına başladı

Perşembe, 15 Ocak 2026 11:21:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Tosyalı Holding’in Cezayir merkezli bağlı kuruluşu Tosyali Algerie, Cezayir Dış Ticaret ve İhracat Teşvik Bakanı Kamel Rezig’i ağırladığını ve bu ziyaretle birlikte 2026 yılının ilk ihracat operasyonlarının başlatıldığını açıkladı.

Ziyaret sırasında bakan, Arzew ve Oran limanlarından hareket edecek dört gemiye yüklenen, sıcak rulo sac da dahil olmak üzere toplam 22.000 mt çelik ürününün sevkiyatını inceledi. Söz konusu sevkiyatların Polonya, Litvanya, İtalya ve Tunus’a gönderildiği, ihracattan elde edilen gelirin ise yaklaşık 13,5 milyon $ olduğu belirtildi.

İhracatın genişletilmesine resmi destek

Ziyaret sırasında Bakan Rezig, Tosyali Algeria’nın genişleme projelerinin stratejik önemine dikkat çekerek bu projelerin hızla tamamlanması çağrısında bulundu. Yeni üretim birimlerinin tamamen devreye alınmasının ardından soğuk rulo sac ürünlerine yönelik bir sonraki ihracat operasyonunu denetlemek üzere Tosyali kompleksine yeniden gelmeyi planladığını ifade etti.

Cezayir’in çelik ihracatındaki konumunun güçlendirilmesi

2026 ihracatlarının başlatılması, Tosyali Algeria’nın Avrupa ve Akdeniz pazarlarına geniş bir yelpazede yassı çelik ürünleri tedarik eden bölgesel bir çelik ihracat merkezi olarak artan rolünü ortaya koyuyor. Bu adımın aynı zamanda Cezayir’in genel ihracat teşvik stratejisini desteklediği vurgulandı.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Cezayir Kuzey Afrika İth/ihr İstatistikleri Tosyalı Algeria 

