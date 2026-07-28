 |  登录 
免费试用
< 最新钢铁新闻
首页 > 钢铁新闻 > 最新钢铁新闻 > Krakatau...

Krakatau Steel full hard soğuk rulo sac üretimini aksatan yangının ardından fors majör ilan etti

星期二, 2026-07-28 14:04:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Endonezya merkezli çelik üreticisi PT Krakatau Steel, 19 Temmuz 2026 tarihinde Cilegon'da bulunan soğuk haddehanesi tesisinin kesintisiz tandem soğuk haddehanesinde meydana gelen yangının full hard soğuk rulo sac üretimini aksatmasının ardından fors majör ilan etti. Krakatau Steel, yangının operasyonlar üzerindeki etkisini değerlendirmeyi sürdürürken, etkilenen üretim hacmine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Ayrıca yangının neden olduğu mali kayıplara veya kesintisiz tandem soğuk haddehanesinde üretimin yeniden devreye alınmasına ilişkin bir takvim paylaşılmadı.

Soğuk haddehane tesisi çevresindeki diğer operasyonların ise etkilenmediği ve normal şekilde devam ettiği bildirildi. Tesis, tav fırını aracılığıyla yumuşak soğuk rulo sac üretimini ve kesintisiz asitleme hattı üzerinden sıcak haddelenmiş asitlenmiş ve yağlanmış sac üretimini sürdürebiliyor.

Krakatau Steel, kesintisiz tandem soğuk haddehanesini mümkün olan en kısa sürede yeniden faaliyete geçirmek amacıyla gerekli onarım çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.

Krakatau Steel, Endonezya pazarında full hard soğuk rulo sac arzının devamlılığını sağlamak amacıyla kendi üretimi normale dönene kadar diğer yerel soğuk rulo sac üreticileriyle iş birliği yapmayı planlıyor.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
编辑

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


标签: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Endonezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

类似报道

PT Krakatau Steel, Kerismas Group ile uzun vadeli soğuk rulo sac tedarik anlaşması imzaladı

18 Mar | Çelik Haberler

Hindistan'da yerel soğuk rulo sac fiyatları temkinli alımlar ve artan stok seviyeleri nedeniyle hafifçe geriledi

27 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

ABD'de yerel yassı mamul fiyatları mevsimsel talep ve üretimdeki yavaşlamaya rağmen sınırlı arzın etkisiyle yükseldi

27 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin'de başlıca nihai mamul stokları 2026 Temmuz ortasında %0,7 geriledi

27 Tem | Çelik Haberler

ABD'nin soğuk rulo sac ithalatı 2026 yılının Mayıs ayında %10,4 düştü

27 Tem | Çelik Haberler

ABD'nin soğuk rulo sac ihracatı 2026'nın Mayıs ayında %0,4 arttı

24 Tem | Çelik Haberler

Çinli büyük üreticilerin soğuk rulo sac ihracat teklifleri yerel talebin daha da zayıflamasıyla hafifçe gevşedi

22 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac fiyatları yatay kalsa da olumsuz görünümün muson sezonu sonrasında da sürmesi ...

20 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

ABD yerel yassı mamul piyasası yükselişini sürdürürken, sıcak rulo sac fiyatlarındaki artış ivme kaybediyor

20 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Baosteel 2026 Ağustos ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 7,4$/mt artırdı

20 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Marketplace Offers

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0.3 - 3 mm
Genişlik:  30 - 2,000 mm
Rulo:   R
ISMAIL CAN METAL
View Offer
Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0.5 - 2 mm
Genişlik:  1,000 - 1,500 mm
Rulo:   R
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
View Offer
Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0.3 - 3 mm
Genişlik:  200 - 1,500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
View Offer