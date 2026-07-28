Krakatau Steel full hard soğuk rulo sac üretimini aksatan yangının ardından fors majör ilan etti

Yerel basında çıkan haberlere göre Endonezya merkezli çelik üreticisi PT Krakatau Steel, 19 Temmuz 2026 tarihinde Cilegon'da bulunan soğuk haddehanesi tesisinin kesintisiz tandem soğuk haddehanesinde meydana gelen yangının full hard soğuk rulo sac üretimini aksatmasının ardından fors majör ilan etti. Krakatau Steel, yangının operasyonlar üzerindeki etkisini değerlendirmeyi sürdürürken, etkilenen üretim hacmine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Ayrıca yangının neden olduğu mali kayıplara veya kesintisiz tandem soğuk haddehanesinde üretimin yeniden devreye alınmasına ilişkin bir takvim paylaşılmadı.

Soğuk haddehane tesisi çevresindeki diğer operasyonların ise etkilenmediği ve normal şekilde devam ettiği bildirildi. Tesis, tav fırını aracılığıyla yumuşak soğuk rulo sac üretimini ve kesintisiz asitleme hattı üzerinden sıcak haddelenmiş asitlenmiş ve yağlanmış sac üretimini sürdürebiliyor.

Krakatau Steel, kesintisiz tandem soğuk haddehanesini mümkün olan en kısa sürede yeniden faaliyete geçirmek amacıyla gerekli onarım çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.

Krakatau Steel, Endonezya pazarında full hard soğuk rulo sac arzının devamlılığını sağlamak amacıyla kendi üretimi normale dönene kadar diğer yerel soğuk rulo sac üreticileriyle iş birliği yapmayı planlıyor.