Tombador Iron ikinci çeyrekte Brezilya’da demir cevheri üretimine başlamayı hedefliyor

Çarşamba, 10 Şubat 2021 12:19:43 (GMT+3) | Sao Paulo

Avustralyalı şirket Tombador Iron, bu yılın ikinci çeyreğinde Brezilya’daki Tombador tesisinde demir cevheri üretimine başlamayı planlıyor.

Bu öngörü, şirket kırma ve eleme ünitelerini tamamladığı için yapıldı. Tesis saatte 400/mt kapasiteye sahip olacak.

Şirketin üretime başlayabilmesi için sahanın Bahia eyaleti regülatörleri tarafından denetlenmesi ve şirketin faaliyet ruhsatı alması gerekiyor. Şirketin ayrıca Ulusal Madencilik Kuruluşu’ndan ruhsat alması gerekecek.

Tombador Iron CEO’su Gabriel Oliva, “Temel madencilik altyapısı inşa edilip ve faaliyete başlatıldığına göre, Bahia eyaleti çevre dairesinin saha incelemesi yapması için hazırız. Bu adım faaliyet ruhsatının onaylanması için son aşama ve bu da, önümüzdeki çeyrekte ilk üretimimizi gerçekleştirme hedefimiz konusunda doğru yolda olduğumuza dair bize güven veriyor. Madencilik ve faaliyet ruhsatlarını aldıktan sonra, madeni işletmeye ve 4 Şubat 2021 tarihli Tedarik Anlaşması uyarınca Trafigura ve yerel çelik üreticilerine parça ile toz cevher satmaya başlayabileceğiz,” şeklinde konuştu.