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Tokyo Steel ürün gamına soğuk rulo sacı ekliyor

Salı, 29 Nisan 2025 13:33:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli çelik üreticisi Tokyo Steel, soğuk rulo sac üretmek adına Okayama tesisinde bulunan galvanizleme hattını yenileyecek. Yeni hattın yenileme çalışmalarının ardından yıllık 250.000 mt soğuk rulo sac ile galvanizli sac üretmesi ve 2027 yılının başında devreye alınması bekleniyor.

Tokyo Steel, yaklaşık 10 milyar JPY değerindeki yeni yatırım sayesinde şirketin soğuk rulo sac piyasasına girip düşük karbonlu çelik arayışında olan müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacağını ifade etti.

Şirket halihazırda kurulu olan galvanizleme hattındaki tavlama ekipmanlarını kullanacak. Hattın ön kısmındaki indüksiyonlu ısıtma kapasitesinin ve arka kısmındaki soğutma kapasitesinin artırılmasıyla hat üzerinde hem galvanizli sac hem de soğuk rulo sac üretilebilecek.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Tokyo Steel 

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