Tokyo Steel galvanizleme hattını yenileyecek

Japonya merkezli Tokyo Steel, İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies'e Okayama tesisindeki galvanizleme hattının modernizasyonu için sipariş verdi. 2027'nin ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan mevcut hat, soğuk rulo sac ve galvanizli sacları işleyebilen sürekli tavlama ve galvanizleme hattına dönüştürülecek.

Primetals, bu projede termal teknoloji uzmanı Chugai Ro ve küresel elektrik sistemleri sağlayıcısı Hitachi ile iş birliği yapıyor. Yenileme kapsamında Okayama tesisindeki mevcut tavlama ekipmanları kullanılacak ve ısıtma kapasitesini artırmak için ön bölüme indüksiyon ısıtma teknolojisi eklenecek. Arka bölümde ise soğutma kapasitesini artırmak için önemli iyileştirmeler yapılacak.

Primetals ekipmanlar ile skin pass haddehanesinde yapılacak değişiklikler için mühendislik ve ekipman tedarikini üstlenecek. Şirket ve ortakları ayrıca tavlama fırını ekipmanları için mühendislik ve tedarik hizmetleri ile birlikte yenilenen tesisin kurulumu ve devreye alınması için denetim hizmetleri de sağlayacak.