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Çinli Angang Guangzhou yeni galvanizli sac hattında üretime başladı

Cuma, 05 Haziran 2026 12:22:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Çin merkezli Angang Guangzhou Automotive Steel Co., Ltd.’nin yeni 2 No’lu galvanizli sac hattında ilk malzemenin planlanan tarihin 40 gün öncesinde başarıyla üretildiğini açıkladı.

Bu gelişmeyle birlikte SMS Group, Angang Guangzhou Automotive Steel’in Guangzhou tesisinde tedarik ettiği ikinci sürekli galvanizli sac hattını da devreye almış oldu. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, 2 No’lu galvanizli sac hattı yine SMS Group tarafından 2013 yılında tedarik edilen mevcut 1 No’lu galvanizli sac hattının yakınına kuruldu.

Yıllık 400.000 mt üretim kapasitesine sahip yeni hat, yüksek yüzey kalitesi gerektiren dış yüzey otomotiv çeliği kalitelerinin üretimi için tasarlandı. SMS Group, proje kapsamında mekanik ekipmanların yanı sıra fırın ve proses ekipmanlarını, elektrik ve otomasyon sistemlerini tedarik ederken, kurulum ve devreye alma süreçlerinde de teknik destek sağladı.

SMS Group’a göre 2 No'lu galvanizli sac hattının üretime başlamasıyla Angang Guangzhou, dış yüzey otomotiv çeliği kalitelerine yönelik talebi karşılayabilecek ve yüksek yüzey tutarlılığına sahip kaliteli çelik sac tedarik edebilecek. Alman tesis ekipmanı tedarikçisi, hattın planlanandan erken devreye alınmasının iki şirket arasındaki güçlü iş birliğini yansıttığını ve şirketin dijital entegrasyon ile yaşam döngüsü desteğine sahip kompleks modüler tesisleri hayata geçirme kabiliyetini ortaya koyduğunu belirtti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Uzak Doğu Çelik Üretimi Angang SMS Siemag 

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