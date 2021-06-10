TMK’nın satış gelirleri birinci çeyrekte %9 arttı

Perşembe, 10 Haziran 2021 11:11:03 (GMT+3) | İstanbul

Rus boru üreticisi TMK bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın birinci çeyreğinde şirketin satış gelirleri faaliyetlerdeki kademeli toparlanma nedeniyle yıllık %18 ve çeyreklik bazda %9 artışla 65,1 milyar RUB (901,74 milyon $) oldu.

Söz konusu çeyrekte TMK’nın AVFÖK’ü, bir önceki çeyreğe kıyasla %12 artışla 8,6 milyar RUB (119,09 milyon $) olurken, şirketin AVFÖK marjı çeyreklik bazda yatay seyrederek %13 seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk üç ayında şirketin toplam satışları yıllık %1 ve çeyreklik bazda %3 düşüşle 710.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Mart ayında TMK, PJSC ChelPipe’ın %86,54’lük hissesini satın aldı. Anlaşma, şirketin üretim kapasitesini ve satış pazarlarını genişletmeyi, ürün portföyünü çeşitlendirmeyi ve faaliyetlerinin bilimsel, teknik ve yenilikçi yanlarını geliştirmeyi amaçlayan uzun vadeli stratejisini uygulamak açısından önemli bir adım oldu.

Şirket, Rus petrol ve gaz şirketlerinden gelen OCTG boru talebinin, mevcut ve yeni projelerle desteklenerek istikrarlı seyretmesini bekliyor. Enerji mühendisliği de dahil olmak üzere makine sektöründen gelen talepteki toparlanmanın endüstriyel boru segmentindeki satışları desteklemesi bekleniyor. Şirket, Avrupa pazarındaki endüstriyel boru tüketiminin, karantinaların kaldırılmasının ve Avro bölgesi ülkelerindeki sanayi şirketlerini desteklemek için hükümet teşviklerinin ardından kademeli olarak toparlanacağını düşünüyor.