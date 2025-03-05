Rus TMK’nın satış gelirleri 2024’te düştü

Rus çelik boru üreticisi TMK, 2024 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin satış gelirleri 2023 yılına kıyasla %2,2 düşerek 532,2 milyar RUB (5,94 milyar $) seviyesinde yer aldı. Öte yandan TMK’nın düzenlenmiş AVFÖK’ü bir önceki yıla kıyasla %28,9 düşüşle 92,4 milyar RUB (1,03 milyar $) seviyesinde kaydedilirken, düzenlenmiş AVFÖK marjı da yıllık 6,5 puan düşerek %17,4 seviyesine geriledi.

2024 yılında şirketin toplam boru satışları yaklaşık 4,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Toplam satışların 3,06 milyon mt’unu dikişsiz boru ve 1,13 milyon mt’unu da kaynaklı boru oluşturdu.

Açıklamaya göre yüksek faiz oranları, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) bünyesinde petrol üretimine getirilen kısıtlamalar ve başlıca doğal gaz ile petrol boru hatlarına yönelik büyük projelerin eksikliği, talebin ve dolayısıyla iç piyasaya satılan boru tonajının azalmasına yol açtı.