TMK’nın satış gelirleri başlıca pazarlardaki kademeli toparlanmayla ilk yarıda %56 arttı

Perşembe, 26 Ağustos 2021 11:26:22 (GMT+3) | İstanbul

Rus boru üreticisi TMK bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde şirketin satış gelirleri, yüksek satış hacimleri ile artan satış fiyatlarının desteğiyle çeyreklik bazda %68 artışla 109,22 milyar RUB (1,47 milyar $) oldu. Söz konusu çeyrekte TMK’nın AVFÖK’ü, bir önceki çeyreğe kıyasla %64 artışla 14,11 milyar RUB (190,63 milyon $) olurken, şirketin AVFÖK marjı çeyreklik bazda yatay seyrederek %13 seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk yarısında, TMK’nın satış gelirleri, şirketin başlıca pazarlarında ve segmentlerinde ticari faaliyetlerin kademeli olarak toparlanması nedeniyle yıllık %56 artışla 174,28 milyar RUB (2,35 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü, ChelPipe Group’un şirketin genel sonuçlarına katkısı nedeniyle yıllık %11 artarak 22,70 milyar RUB (306,61 milyon $) oldu ve bu katkı yılın ilk yarısında hammadde fiyatlarında görülen artışı dengeledi. Şirketin AVFÖK marjı, geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen %18’e kıyasla %13 seviyesinde kaydedildi.

İkinci çeyrekte şirketin toplam satışları çeyreklik bazda %60 artışla 1,13 milyon mt seviyesinde yer alırken, yılın ilk yarısında toplam satışlar yıllık %31 artışla 1,83 milyon mt oldu.

Şirket, BDT ve Orta Doğu’ya yönelik ihracat hacimlerinin toparlanmaya devam edeceğini tahmin ediyor. TMK, Rus petrol ve gaz şirketlerinden gelen OCTG boru talebinin, mevcut ve yeni projelerle desteklenerek istikrarlı seyretmesini bekliyor. Enerji mühendisliği de dahil olmak üzere makine sektöründen gelen talepteki toparlanmanın endüstriyel boru segmentindeki satışları desteklemesi bekleniyor.