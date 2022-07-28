Tigers Realm Coal: Koklaşabilir taş kömürü üreticileri termal kömür piyasasına kayabilir

Perşembe, 28 Temmuz 2022 14:15:50 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli madenci Tigers Realm Coal, küresel çelik sektörünün bir miktar baskı altında olduğunu, bunun sonucunda da koklaşabilir taş kömürü, kok ve demir cevheri fiyatlarının etkilendiğini belirtti. Şirket demir cevheri fiyatlarının birkaç yıldır ilk defa kömür fiyatlarından daha düşük olduğunu ve Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının da ilk defa termal kömür fiyatlarından önemli ölçüde düşük seviyede yer aldığını ifade etti.

Koklaşabilir taş kömürü piyasasına bakıldığında, Haziran çeyreğinde Asya koklaşabilir taş kömürü piyasası, karantinalardan dolayı baskı altında kalan Çin dahil olmak üzere küresel çelik piyasasındaki gerileme nedeniyle önemli ölçüde değişti. Çin’in çelik ihracatını artırması ve diğer çelik üreticilerinin pazarlarına girmesi küresel çelik piyasaları ve marjları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Tigers Realm Coal, sıkılaştırılan para politikalarının ve keskin bir şekilde artan enerji fiyatlarının sonucunda oluşan enflasyonist baskıların birçok sektörden gelen çelik talebini olumsuz etkilediğini de ifade etti.

Açıklamaya göre, koklaşabilir taş kömürü fiyatları bu yılın başında kaydedilen 500$/mt FOB Queensland seviyesinin üzerinden 250$/mt FOB seviyesinin altına geriledi. Rusya ve Avustralya'daki birçok metalürjik kömür üreticisi üretim ve işleme stratejilerini metalürjik kömür yerine termal kömür üretmek üzere değiştirdi. Tigers Realm gibi yaklaşık 220-230$/mt CFR aralığından düşük kaliteli metalürjik kömür teklif eden üreticiler için, yıkama tesisini devre dışı bırakmak, ürün verimini artırmak ve koklaşabilir taş kömürü yerine termal kömür satmak, fiyatlar göz önüne alındığında daha cazip görünüyor.