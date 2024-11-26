Anglo American Avustralya’daki kömür madenlerini ABD’li Peabody Energy’ye devredecek

İngiltere merkezli madenci Anglo American, bakır ve birinci kalite demir cevheri üretim faaliyetlerine odaklanma planı kapsamında, Avustralya’da kalan koklaşabilir taş kömürü madenlerinin tamamını 3,8 milyar $ karşılığında ABD merkezli kömür madencisi Peabody Energy’ye satma kararı aldığını duyurdu. Satışın, rekabet ve yasal izinlere tabi olduğu bildirildi.

Bu doğrultuda Peabody Energy’nin Moranbah North, Capcoal, Aquila ve Grevesnor kömür madenlerini satın alacağı ve söz konusu madenlerin birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü üretiminin 2026 yılında 11,3 milyon mt seviyesinde yer almasının öngörüldüğü ifade edildi. Bununla birlikte satışın önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğine kadar tamamlanmasının beklendiği dile getirildi. Bu sayede Peabody Energy’nin dünyanın en büyük ve büyüyen çelik piyasalarına hizmet edebileceği vurgulandı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere bu ayın başında Anglo American, Avustralya’daki Jellinbah East ile Lake Vermont kömür madenlerinde %70 hissesi olan Jellinbah Group’taki %33,3 hissesini 1,6 milyar Avustralya doları karşılığında Avustralya merkezli Zashvin Pty Limited’e satacağını açıklamıştı.