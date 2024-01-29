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Thyssenkrupp Materials Services Meksika’da yeni servis merkezi açtı

Pazartesi, 29 Ocak 2024 12:13:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp’un bağlı kuruluşu thyssenkrupp Materials Services 37 milyon $ yatırımla Meksika’nın San Luis Potosí şehrinde yeni servis merkezi açtığını açıkladı. Şirketin Kuzey Amerika’daki büyüme stratejisinin bir parçası olan yeni servis merkezi yaklaşık 65 kişilik istihdam yaratacak. Yeni servis merkezinin 15 Şubat tarihinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Otomobil tedarik sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak söz konusu servis merkezinin başlıca hedefleri arasında yer alıyor.

Thyssenkrupp Materials Services son 15 ayda Kuzey Amerika’da toplam 100 milyon $’dan fazla yatırım gerçekleştirdi. Şirketin Meksika’nın Saltillo, Puebla ve Silao şehirlerinde üç servis merkezi daha bulunuyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika 

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