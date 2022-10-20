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Usiminas Pecem devralımı değerlendirmesinde ilgili taraf oldu

Perşembe, 20 Ekim 2022 09:49:40 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Rekabet Kurumu Cade, ArcelorMittal Brazil’in Pecem devralımına yönelik yaptığı değerlendirmede yassı mamul üreticisi Usiminas’ın ilgili taraf olduğunu belirtti.

Vale, Dongkuk ve POSCO’nun ortak girişimi olan Companhia Siderurgica do Pecem bu yılın Temmuz ayında ArcelorMittal tarafından devralınmıştı. Bunun üzerine Usiminas, üretim faaliyetlerini sonlandırdığı ve haddeleme faaliyetlerine devam ettiği Cubatão tesisine slab tedariki için şirket dışı alımlara bağlı olduğu gerekçesiyle rekabet kurumu Cade’ye şikayette bulundu.

Usiminas, Pecem’in başlıca slab tedarikçilerinden olduğunu ve devralımın tamamlanmasıyla Pecem’in ürettiği tüm slabın ArcelorMittal’in faaliyetlerine yönlendirileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi.

Şirket, Ternium Brazil ve sıklıkla olmasa da ArcelorMittal Tubarão’dan da slab alımı yapıyor. Usiminas yıl başından bu zamana kadar 45.000 mt slab ithal etti.


Etiketler: Slab Yarı Mamul Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Devralım Usiminas ArcelorMittal 

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