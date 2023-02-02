Brezilya Rekabet Kurumu ArcelorMittal’in CSP devralımını askıya aldı

Perşembe, 02 Şubat 2023 10:12:53 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Rekabet Kurumu Cade, yerel çelik üreticisi Usiminas’ın talebi üzerine ArcelorMittal’in Companhia Siderurgica do Pecem (CSP) devralımına yönelik itirazını mahkemeye taşıma kararı aldı.

Cade, Usiminas’ın yeni ve dikkate değer teknik veriler sunduğunu, dolayısıyla satışın daha fazla incelenmesi gerektiğini söyledi.

Satışın askıya alınmasını gerektiren riskler arasında diğer çelik üreticileriyle ilgili hassas bilgilerin paylaşılması ihtimali ve rekabet için maliyetlerin artması olduğu belirtildi.

Usiminas, Cubatão tesisinde slab üretimini sonlandırdığı 2016 yılından bu yana slab ihtiyacının bir kısmını CSP ile Ternium’dan yapılan alımlar ve ithalat aracılığıyla karşılıyor. CSP’nin Usiminas’ın slab ihtiyacının %30’unu karşıladığı tahmin ediliyor.