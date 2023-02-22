Brezilya Rekabet Kurumu ArcelorMittal’in CSP devralımına yeniden onay verdi

Çarşamba, 22 Şubat 2023 09:43:09 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Rekabet Kurumu Cade, ArcelorMittal’in Companhia Siderurgica do Pecem (CSP) devralımına yeniden onay verdi. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Cade, Usiminas’ın şikayeti üzerine satış işlemini askıya almıştı.

Cade, yapılan değerlendirmelerin ardından Usiminas tarafından ortaya koyulan risklerin asılsız olduğuna kanaat getirdi.

Usiminas, Cubatão tesisinde slab üretimini sonlandırdığı 2016 yılından bu yana slab ihtiyacının bir kısmını CSP ile Ternium’dan yapılan alımlar ve ithalat aracılığıyla karşılıyor. CSP’nin Usiminas’ın slab ihtiyacının %30’unu karşıladığı tahmin ediliyor.

ArcelorMittal, devralım tamamlanıncaya kadar Pecem’in faaliyetlerine her zamanki gibi devam edeceğini bildirdi.