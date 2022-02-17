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Ternium Mexico’nun satış gelirleri dördüncü çeyrekte yükseldi

Perşembe, 17 Şubat 2022 09:34:32 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Latin Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium’un Meksika biriminin net satış gelirleri geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde yıllık %59 artışla 2,19 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte, şirketin Güney Amerika biriminin net satış gelirleri de yıllık %49 artarak 945 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Ternium diğer piyasalardaki faaliyetlerinden elde edilen satış gelirlerinin yıllık %116 artışla 1,11 milyar $ olduğunu bildirdi.

Tüm birimlerinin satış gelirlerinde kaydedilen yıllık artışlara rağmen Meksika biriminin çelik satış hacmi dördüncü çeyrekte yıllık %15 düşüşle 1,4 milyon mt, Güney Amerika biriminin çelik satış hacmi ise yıllık %5 düşüşle 618.000 mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: mali sonuçlar  Kuzey Amerika  Ternium México  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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