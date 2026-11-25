İngiltere hükümeti, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve İsviçre menşeli ürünleri 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'ndan (SKDM) muaf tutmak amacıyla vergi düzenlemelerini içeren yasa tasarısında (Finance Bill) değişiklik yapacağını duyurdu.

Hazine Bakanlığı Mali Sekreteri James Murray tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu değişiklik 2027 yılının başında sunulacak ve parlamentonun onaylaması halinde 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren SKDM kapsamında ithal edilen ürünlere geriye dönük olarak uygulanacak. Söz konusu açıklama, 20 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen AB-İngiltere Zirvesi'nde tarafların emisyon ticaret sistemlerini (ETS) birbirine bağlayarak karşılıklı SKDM muafiyetlerinin önünü açmak üzere anlaşmaya varmasının ardından geldi.

Muafiyetler ürünlerin menşesine göre belirlenecek

Önerilen değişiklik kapsamında İngiliz ithalatçıların, AB, AEA veya İsviçre menşeli ürünler için SKDM yükümlülüğüne tabi olmayacağı ifade edildi. Söz konusu ürünlerin değerinin, SKDM'ye kayıt için belirlenen 50.000£ tutarındaki eşiğin hesaplanmasında dikkate alınmayacağı ve bu ürünlerin SKDM beyannamelerine dahil edilmesinin gerekmeyeceği belirtildi. Hükümet, muafiyetin ürünlerin sevk edildiği ülkeye göre değil, menşeine göre belirleneceğini vurguladı. Bu doğrultuda diğer ülke veya bölge menşeli ürünlerin AB'den İngiltere'ye ihraç edilseler dahi SKDM'ye tabi olmaya devam edeceği aktarıldı. Bununla birlikte söz konusu ürünler için daha önceden mashup edilebilen karbon fiyatı ödenmiş olması halinde söz konusu bedelin SKDM kapsamında ödenecek tutardan düşülebileceği dile getirildi. İthalatçıların menşe belgeleri dahil olmak üzere ilgili ithalat kayıtlarını saklamasının gerekeceği, aynı zamanda Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi'nin de muafiyetin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı rehberi ilerleyen dönemde yayımlayacağı paylaşıldı.

Bir ülke veya bölgenin muafiyetten yararlanabilmesi için ETS'sini İngiltere'nin ETS'sine bağlayan düzenlemeleri olmasının gerektiğine, aynı zamanda bu bağlantının doğrudan kurulabileceği gibi İngiltere ETS'sine bağlı başka bir sistem üzerinden de sağlanabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca ilgili ülke veya bölgenin emisyon ticaret sisteminin söz konusu ürün kategorilerindeki gömülü emisyonları kapsamasının ve sistem kapsamında sağlanan herhangi bir geri ödemenin İngiltere ETS'si kapsamında sağlanan eş değer geri ödeme tutarını aşmamasının gerektiği ifade edildi. Bu hükümler kapsamında muafiyetten yararlanan ürünlerin de SKDM'ye kayıt eşiğinin hesaplanmasında dikkate alınmayacağı bildirildi.

ETS bağlantısı devreye girdiğinde karşılıklı muafiyet uygulanacak

İngiltere ve AB'nin, emisyon ticaret sistemlerinin birbirine bağlanması için gerekli yasal ve teknik çalışmaları sürdürdükleri belirtildi. ETS bağlantısının devreye girmesinin ardından AB'nin, ilgili mevzuat doğrultusunda İngiltere menşeli ürünlere karşılıklı SKDM muafiyeti uygulayacağı vurgulandı.

Öte yandan İngiltere'nin SKDM'sinin, muafiyet kapsamına girmeyen ülke ve bölgelerden ithal edilen ürünlere uygulanmaya devam edeceği paylaşıldı. Hükümet, mekanizmanın karbon kaçağının önlenmesi, yerel üreticilerin desteklenmesi ve sanayinin karbonsuzlaştırılmasının küresel emisyonlarda gerçek bir düşüş sağlaması açısından önem taşıdığını kaydetti.