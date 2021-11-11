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Ternium’un Meksika biriminin satış gelirleri üçüncü çeyrekte arttı

Perşembe, 11 Kasım 2021 09:01:53 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Latin Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium’un Meksika biriminin net satış gelirleri, bu yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık %143 artışla 2,59 milyar $ seviyesinde yer aldı. Meksika biriminin üçüncü çeyrekte, en yüksek satış gelirini elde ettiği bildirildi.

Söz konusu çeyrekte, Güney Amerika biriminin satış gelirleri yıllık %89 artarak 936,8 milyon $ olurken, diğer piyasalardaki faaliyetlerden elde edilen satış gelirleri yıllık %94 artışla 984,3 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Şirketin Meksika’da çelik satış hacmi, üçüncü çeyrekte, yıllık %17 artışla 1,69 milyon mt oldu.


Etiketler: çelik üretimi  Kuzey Amerika  mali sonuçlar  Ternium México  |  benzer haberler »


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