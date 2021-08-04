Tenova, Ternium’un Pesqueria tesisinde iki yeni yürüyen tabanlı fırını devreye aldı

Çarşamba, 04 Ağustos 2021 12:17:16 (GMT+3) | İstanbul

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren İtalya merkezli Tenova, Latin Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium’un Meksika’da bulunan Pesqueria tesisindeki iki yeni yürüyen tabanlı fırını devreye aldığını açıkladı.

4,4 milyon mt kapasiteli yeni sıcak haddeleme tesisinin bir parçası olan söz konusu fırınlar saatte 400 mt kapasiteye sahip.

Şirketin açıklamasına göre, son teknoloji yürüyen tabanlı fırınlar azot salımını azaltacak ve enerji tasarrufu sağlayacak.