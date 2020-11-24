Tenova Çin’e ilk hidrojen bazlı DRI tesisini tedarik edecek

Salı, 24 Kasım 2020 12:16:01 (GMT+3) | İstanbul

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren İtalya merkezli şirketi Tenova, bir Yüksek Teknolojili Hidrojen Enerjisi Geliştirme ve Kullanım Tesisi olan Paradigm Projesi’nin uygulanması için Çinli çelik üreticisi Hebei Iron and Steel Group (HBIS) ile bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Proje, yıllık 6 milyon mt üretim kapasiteli Energiron DRI (doğrudan indirgenmiş demir) tesisini de içeriyor.

Çin’de hidrojenle zenginleştirilmiş gazla çalışan dünyanın ilk DRI üretim tesisi olacak olan tesis, yaklaşık %70 hidrojen konsantrasyonuna sahip gaz kullanacak. Karbondioksit geri dönüştürülecek ve bunun bir kısmı, yaklaşık sadece 125.000 mt net karbon salımı ile sonraki süreçlerde yeniden kullanılacak. Tesisin 2021 yılının sonunda üretime başlaması planlanıyor.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Tenova ve Danieli tarafından geliştirilen Energiron teknolojisi, yüksek yoğunluklu bir hidrojen doğrudan indirgeme sistemi ve çelik işleme sürecinde düşük karbon salımı yapılması için tasarlandı.