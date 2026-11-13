HBIS Group Heihe-Daqing doğal gaz boru hattı projesi için 5.700 mt yüksek kaliteli boru hattı çeliği tedarik etti

Çinli çelik üreticisi HBIS Group, Çin'in 15. Beş Yıllık Planı (2026-2030) kapsamındaki ulusal petrol ve doğal gaz geliştirme planlarında yer alan Heihe-Daqing doğal gaz boru hattı projesi için 5.700 mt yüksek kaliteli boru hattı çeliği tedarik ettiğini açıkladı.

Boru hattı projesi, aşırı soğuk hava koşullarının, yıl boyunca önemli sıcaklık dalgalanmalarının ve zorlu inşaat koşullarının görüldüğü bir bölgede yer alıyor. HBIS Group'a göre söz konusu koşullar, projede kullanılan boru hattı çeliğinin düşük sıcaklıklarda tokluğu, basınç dayanımı, korozyon direnci ve kaynaklanabilirliği açısından katı gereklilikler ortaya koyuyor.

HBIS boru hattı çeliği gerekliliklerini karşılamak için üretim kontrollerini güçlendirdi

Projenin teknik gerekliliklerini karşılamak amacıyla HBIS Group, entegre üretim, satış ve araştırma kabiliyetlerinden yararlanarak yüksek kaliteli boru hattı çeliği üretim hatlarını optimize etti. Şirket ayrıca haddeleme, kusur tespiti ve sıcaklık kontrolü de dahil olmak üzere temel üretim süreçlerinde kalite kontrolünü güçlendirmek amacıyla büyük model teknolojilerinden yararlandı.

HBIS'e göre teslim edilen tüm çelik ürünleri, gerekli performans standartlarının üzerinde özelliklere sahip olup aşırı soğuk koşullarda uzun süreli kullanıma uygun bulunuyor.

Öte yandan HBIS Group, projenin planlanan inşaat takvimini desteklemek amacıyla üretim, kalite kontrol, lojistik ve teslimat süreçlerini koordine ederek projeye özel üretim planlaması, öncelikli üretim ve sevkiyat düzenlemeleri uyguladı.