Tenaris’in satış gelirleri birinci çeyrekte yükseldi, ikinci çeyrekte satışların biraz daha artması bekleniyor

Cuma, 29 Nisan 2022 12:05:21 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli uluslararası çelik boru üreticisi Tenaris 2022 yılının birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre bu yılın birinci çeyreğinde Tenaris’in satış gelirleri çeyreklik bazda %15,1 ve yıllık %100,2 artışla 2,36 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Satış gelirlerindeki artış Kuzey ve Güney Amerika’da OCTG boru fiyatlarının yükselmesi ile Avrupa ve Güney Amerika’da hat borusu sevkiyatlarının artmasından kaynaklandı. Söz konusu çeyrekte şirketin faaliyet kârı ise çeyreklik bazda %77,2 artışla 484 milyon $ oldu.

Birinci çeyrekte Tenaris’in Kuzey Amerika biriminin satış gelirleri düşen piyasa stok seviyesi ve artan sondaj faaliyetlerinden dolayı bölgede yükselen fiyatlar sayesinde çeyreklik bazda %20,4 artışla 1,34 milyar $ oldu. Şirketin Güney Amerika biriminin satış gelirleri ise bölgede artan OCTG boru fiyatları sayesinde ancak Brezilya ve Arjantin’de hat borusu ile endüstriyel ürün hacimlerinin düşük olması nedeniyle dördüncü çeyreğe kıyasla %2 artışla 348 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Tenaris’in boru satış hacimleri birinci çeyrekte çeyreklik bazda %2,8 ve yıllık %44,7 artışla 822.000 mt seviyesinde yer aldı.

İkinci çeyrek için şirket Orta Doğu ve Güney Amerika’da artan hacimlerle satışlarda daha fazla büyüme bekliyor.