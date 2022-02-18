Tenaris’in satış gelirleri 2021’de arttı

Cuma, 18 Şubat 2022 16:07:11 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli uluslararası çelik boru üreticisi Tenaris 2021 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde Tenaris’in satış gelirleri çeyreklik bazda %17,2 ve yıllık %81,8 artışla 2,05 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Satış gelirlerindeki artış distribütörlerin OCTG boru stok seviyelerinin normal seviyelerin altına düştüğü Kuzey Amerika’da OCTG boru fiyatlarında devam eden toparlanmadan kaynaklandı. Söz konusu çeyrekte şirketin faaliyet kârı ise çeyreklik bazda %18,1 artışla 273 milyon $ oldu.

2021 yılında şirketin satış gelirleri yıllık %26,6 artışla 6,52 milyar $ olurken, faaliyet kârı ise 2020 yılında kaydedilen 663 milyon $ faaliyet zararına kıyasla 708 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Dördüncü çeyrekte Tenaris’in Kuzey Amerika biriminin satış gelirleri bölgede artan OCTG boru hacimleri ve fiyatları sayesinde çeyreklik bazda %24 artışla 1,12 milyar $ olurken, Güney Amerika biriminin satış gelirleri üçüncü çeyreğe kıyasla %8,5 artışla 341 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın tamamında şirketin Kuzey Amerika biriminin satış gelirleri yıllık %53,7 artışla 3,24 milyar $ olurken, Güney Amerika biriminin satış gelirleri yıllık %59,2 artışla 1,05 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Tenaris’in boru satış hacimleri dördüncü çeyrekte çeyreklik bazda %7,1 ve yıllık %51,9 artışla 799.000 mt seviyesinde yer alırken, 2021 yılında şirketin boru satış hacimleri yıllık %16,8 artışla 2,80 milyon mt oldu.