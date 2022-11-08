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Tenaris satışlarının dördüncü çeyrekte biraz daha artmasını bekliyor

Salı, 08 Kasım 2022 12:04:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli uluslararası çelik boru üreticisi Tenaris 2022 yılının üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre bu yılın üçüncü çeyreğinde Tenaris’in satış gelirleri çeyreklik bazda %6,2 ve yıllık %69,6 artışla 2,97 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu çeyrekte şirketin faaliyet kârı ise çeyreklik bazda %21,1 artışla 803 milyon $ oldu. Ocak-Eylül döneminde şirketin satış gelirleri yıllık %82,3 artışla 8,14 milyar $ olurken, faaliyet kârı bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 434 milyon $’a kıyasla 1,95 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Üçüncü çeyrekte Tenaris’in Kuzey Amerika biriminin satış gelirleri çeyreklik bazda %11,3 artışla 1,76 milyar $ seviyesinde yer alırken, Güney Amerika biriminin satış gelirleri ise ikinci çeyreğe kıyasla %29,8 artışla 600 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk dokuz ayında Kuzey Amerika biriminin satış gelirleri yıllık %121,2 artışla 4,69 milyar $ olurken, Güney Amerika biriminin satış gelirleri yıllık %98,7 artışla 1,41 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Tenaris’in boru satış hacimleri üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda %3,8 düşüş ve yıllık %14,7 artışla 856.000 mt seviyesinde kaydedilirken, yılın ilk dokuz ayında boru satış hacimleri yıllık %28,2 artışla 2,56 milyon mt oldu.

Sondaj faaliyetleri bu yıl arttı ve özellikle Orta Doğu’da daha da artması bekleniyor. OCTG boruya yönelik küresel talep artıyor ve 2023 yılında pandemi öncesi seviyeleri aşacağı tahmin ediliyor. Artan Dördüncü çeyrek için şirket projelere yapılan sevkiyatların artmasıyla satışlarda daha fazla büyüme bekliyor.


Etiketler: Boru Borular Lüksemburg Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Tenaris Group 

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