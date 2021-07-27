Tayvanlı CSC’nin faaliyet geliri ilk yarıda düştü

Salı, 27 Temmuz 2021 11:10:03 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), karbon çelik satışlarının bu yılın Haziran ayında 806.998 mt seviyesinde, Ocak-Haziran döneminde ise 4,92 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Haziran ayında CSC’nin faaliyet geliri Mayıs ayında kaydedilen 39,72 milyon NTD’ye kıyasla 38,82 milyar NTD (1,38 milyar $) olurken, faaliyet kârı bir önceki ayda kaydedilen 7,36 milyar NTD kâra kıyasla 7,88 milyar NTD (280,83 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk altı ayında ise, CSC’nin faaliyet geliri yıllık %41,7 artışla 213,27 milyar NTD (7,59 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 3,42 milyar NTD zarara kıyasla 33,25 milyar NTD (1,18 milyar $) faaliyet kârı kaydetti.