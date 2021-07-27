﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tayvanlı CSC’nin faaliyet geliri ilk yarıda düştü

Salı, 27 Temmuz 2021 11:10:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), karbon çelik satışlarının bu yılın Haziran ayında 806.998 mt seviyesinde, Ocak-Haziran döneminde ise 4,92 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Haziran ayında CSC’nin faaliyet geliri Mayıs ayında kaydedilen 39,72 milyon NTD’ye kıyasla 38,82 milyar NTD (1,38 milyar $) olurken, faaliyet kârı bir önceki ayda kaydedilen 7,36 milyar NTD kâra kıyasla 7,88 milyar NTD (280,83 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk altı ayında ise, CSC’nin faaliyet geliri yıllık %41,7 artışla 213,27 milyar NTD (7,59 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 3,42 milyar NTD zarara kıyasla 33,25 milyar NTD (1,18 milyar $) faaliyet kârı kaydetti.


Etiketler: mali sonuçlar  Tayvan  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

27  Tem

Hyundai Steel’in net kârı ikinci çeyrekte arttı, talebin güçlü olması bekleniyor
26  Tem

Liberty Steel’in Newport tesisi ilk çeyrekte en iyi mali sonuçlarını kaydetti
26  Tem

POSCO’nun faaliyet kârı ikinci çeyrekte arttı, 2021 yılı için ham çelik üretim beklentisi yükseldi
08  Tem

Tayvan’ın hurda ithalatı ilk yarıda %16,5 düştü
07  Tem

Tayvan’ın demir çelik ihracat değeri Ocak-Haziran döneminde %33 arttı